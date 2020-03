Palazzo Marino ferma le cremazioni per coloro che sono deceduti in città ma non sono residenti. Tutto per la saturazione dovuta all'emergenza coronavirus dell'impianto di cremazione di Lambrate: non si riesce più a smaltire la lista d'attesa.

La misura, come si legge in una determina pubblicata nell'albo pretorio del Comune, sarà in vigore da questa domenica. «I soggetti deceduti a Milano ma non residenti, il cui decesso si verifichi a partire dal marzo, non potranno essere cremati a cura del Comune di Milano sino a nuova disposizione al riguardo», si legge nella disposizione. Potranno comunque essere tumulati nei cimiteri della città

L'accesso di feretri all'impianto crematorio di Lambrate è già programmato fino al prossimo 3 aprile, con tempi di attesa per la cremazione superiori a cinque giorni dall'arrivo della salma a Lambrate. Persone quindi decedute anche dieci giorni prima, «in considerazione dei tempi di stazionamento dei cadaveri nelle camere mortuarie ospedaliere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 05:01

