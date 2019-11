Palazzo Marino, è tempo di Annunciazione

Il Comune di Milano conferma la tradizione del Natale con l'arte.

Si apre oggi a Palazzo Marino la mostra sull'Annunciazione di Filippino Lippi. Il quadro arriva dal Comune di San Gimignano che ne è proprietario e che la commissionò nel 1482 proprio per il Municipio. L'opera su tavola è composta da due grandi tondi: uno raffigurante L'Angelo Annunziante, l'altro L'Annunziata. Fu dipinto tra il 1483 e il 1484 quando Filippino, allievo di Botticelli, aveva 26 anni ed era già impegnato in importanti committenze, come la Cappella Brancacci a Firenze. Èla prima volta che l'opera è trasferita per un prestito nella sua totalità. «Un grande regalo di San Gimignano - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala - speriamo di ricambiare con la visibilità che questa opera potrà avere». La mostra è curata da Alessandro Cecchi, studioso di arte toscana tra Quattro e Cinquecento, patrocinata dal Ministero dei Beni culturali, promossa dal Comune e Intesa Sanpaolo.

Dal 29 novembre al 12 gennaio. Piazza Scala. Ore 9.30-20; giov fino alle 22.30. Ingresso gratuito.

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

