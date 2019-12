Palazzo delle Scintille asta all'ultimo rialzo Con 30,1 milioni Generali batte Allianz

Generali si aggiudica Palazzo delle Scintille per 30,1 milioni di euro. La compagnia di assicurazioni ha acquistato l'ex Padiglione 3 della vecchia Fiera campionaria, nel cuore del quartiere futuristico City Life, attraverso una base d'asta al rialzo milionaria. Un testa a testa con Allianz e 52 rilanci per arrivare, colpo dopo colpo, a 30,1 milioni. L'edificio risale al 1923 ed è sottoposto a vincolo storico dalla Soprintendenza: disposto su quattro livelli, per 20mila metri quadri di superficie, è pronto a nuova vita. Recentemente è stato ristrutturato e ora è destinato a ospitare eventi aperti al pubblico. Soddisfatto il Comune, proprietario della struttura, per un duplice motivo. «Si va verso la valorizzazione economica del bene» spiega l'assessore al Demanio, Roberto Tasca « ma soprattutto si restituisce alla città un bellissimo palazzo adibito a funzioni pubbliche che verranno svolte al suo interno e decise dall'acquirente».(S.Rom.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

