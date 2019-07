Pagliacci al Carroponte si ride a crepapelle

Greta Posca

Il Milano Clown Festival trova una succursale a Carroponte di Sesto San Giovanni. La kermesse, rimandata da fine giugno per il caldo asfissiante, sbarca a partire dalle 10.30 fino a sera, in tutta l'area del Carroponte, con un concentrato di spettacoli di clown, compagnie di nuovo circo, teatro di strada, laboratori all'aria aperta con la scuola di circo per bambini e famiglie, acrobati, trapezisti e tecniche aeree, truccabimbi e bolle giganti. A condurre il tutto, proprio come accade al Clown Festival,Maestro di cerimonie Moriss (alias Maurizio Accattato) con i Pic del Pronto Intervento Clown, esperti nel coinvolgere, animare e divertire grandi e piccoli, oltre a insegnare semplici tecniche e trucchi alla portata di tutti.

Sei le compagnie di nuovo circo, incluso lo spettacolo con il Mago delle bolle e i suoi pupazzi. Gli spettacoli spaziano da acrobatica, tecniche aeree e tessuti, equilibrismi su monociclo giraffa alto tre metri, giocoleria e naturalmente clownerie. E poi truccabimbi-truccatutti.

Il 14 luglio. Carroponte. Via Granelli, 1. Sesto San giovanni. Dalle ore 10.30. Ingresso gratuito. Il programma sul sito carroponte.net.

