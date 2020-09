Pagine e parole, da Vitali a Malgioglio

Gli scrittori Daniel Lumera, Carla Maria Russo, Paolo Cortaz, Andrea Vitali e Massimo Londini che presenteranno i loro lavori più recenti. E personaggi dello spettacolo come Cristiano Malgioglio e Vince Tempera saranno i protagonisti della prima edizione di Una ghirlanda di libri, fiera dell'editoria indipendente inaugurata sabato 26 settembre a Villa Casati Stampa (foto) a Cinisello Balsamo, ospitando 40 case editrici.

L'evento è stato ideato e organizzato da una squadra tutta al femminile e prevede presentazioni di libri, incontri con gli autori, premiazioni e approfondimenti. Inoltre, ci sarà la premiazione dei migliori lavori che hanno partecipato alla prima edizione del Premio Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di libri promosso dall'associazione Qulture in partnership con la manifestazione cinisellese. Al concorso letterario partecipano 63 autori da tutta Italia con 95 opere suddivise in 45 poesie, 30 romanzi e 20 racconti brevi.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid, dalla mascherina alla distanza di sicurezza.

Il 26 settembre 9-20; il 27 10-20. Piazza Soncino, 5. Cinisello. Ingresso gratuito. Il programma su www.unaghirlandadilibri.com

