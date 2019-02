«Paghi in base alle distanze è un sistema che conviene»

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòSiria Trezzi, consigliera della Città Metropolitana con delega alla Mobilità, ha gestito i rapporti con 134 sindaci dell'area metropolitana, portando le loro richieste sul tavolo dell'Agenzia del trasporto pubblico locale. Partiamo dall'inizio. Che cosa avete fatto?«L'aumento del biglietto a Milano è soltanto un tassello. Il cuore della rivoluzione è altro: abbiamo elaborato un nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico per cui c'è un biglietto unico per muoversi, da Comune a Comune, prendendo mezzi diversi, dal bus al metrò. Una rivoluzione che conviene a tutti. Il ticket a 2 euro è valido a Milano e in tutti i 21 comuni della prima fascia, da Cinisello a Rho-Fiera».Al di fuori della grande Milano?«Il territorio, fino a Monza, è suddiviso in otto cerchi concentrici, la grande Milano comprende i primi tre dove appunto vale il biglietto di 2 euro. Mentre negli altri cerchi si viaggia a 1,60 euro, con uno scatto di 40 centesimi per ogni corona che eventualmente si attraversa».Chi avrà un beneficio?«Tutti i pendolari che arrivano ogni giorno a Milano, per i quali non ci sono aumenti. Anzi, diminuiscono ovunque gli abbonamenti. Per esempio, l'annuale da Cinisello costa 680 euro, con la riforma 460. E' da varare in fretta per offrire, con l'avvio di Area B, un'alternativa competitiva all'auto».Perché la Regione si oppone?«Lo scontro politico si è fermato sull'aumento di 50 centesimi, perdendo di vista il valore dell'intera operazione che avvantaggia milioni di persone. Spero ancora che la Regione metta da parte le ideologie per il bene dei viaggiatori. E comprenda le ragioni dell'aumento».Ovvero?«Con la futura M4 e il progetto di prolungamento della M5 a Monza i costi sono maggiori, ma il servizio migliore».Palazzo Lombardia però frena e voi tirate dritto.«Il Comune di Milano detiene il 50% dell'Agenzia del trasporto pubblico locale, mentre Regione il 10; l'idea è di approvare nell'assemblea di febbraio, con il mandato dei soci, l'inizio della prima fase del Sistema integrato con il rincaro a 2 euro».Si rischia la battaglia legale con la Regione?«E non farlo, che cosa si rischia? Che tutto resti fermo fino al 2020».riproduzione riservata ®