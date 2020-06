PAGELLE JUVE

Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 6

Poco impegnato. Con i piedi si prende qualche rischio di troppo.

CUADRADO 6,5

Tanto dinamismo e voglia di spingere sulla sua fascia di competenza.

BONUCCI 6

A volte ancora un po' macchinoso ma l'esperienza lo aiuta.

DE LIGT 7

Dalla ripresa, uno dei migliori. Si procura il rigore che sblocca la gara.

DE SCIGLIO 6,5

Non era titolare da metà dicembre. Se la cava egregiamente. Fermato dall'ennesimo infortunio (20' st Danilo 5: rosso evitabile).

BENTANCUR 6,5

Non si può più stare senza di lui. È ovunque.

PJANIC 6

In crescita rispetto alle prime, scialbe, apparizioni (25' st Ramsey 6).

RABIOT 6

A corrente alternata. (25' st Matuidi 6: rincorre e ferma tutti).

BERNARDESCHI 6,5

Macina chilometri e pressa come un forsennato. A un passo dall'eurogol.

DYBALA 7

Il gol del 2-0 è una gemma di pregevole fattura. (34' st D. Costa ng).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Non ancora al top ma si sblocca e festeggia alla sua maniera.

SARRI 6,5

Formazione azzeccata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 05:01

