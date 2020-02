PADELLI 6,5

Prima da titolare in campionato con la casacca nerazzurra. Prevale l'esperienza sulla desuetudine a giocare.

SKRINIAR 6,5

Obbligatorio perdonargli un errore nel finale su Lasagna. L'unico. In precedenza è perfetto.

DE VRIJ 6,5

Regista arretrato che sembra indovinare sempre le mosse avversarie con un istante di anticipo.

BASTONI 6

Alterna buone cose a qualche amnesia.

MOSES 5,5

Soffre con Sema, ma dà tutto nella sua prima da titolare in nerazzurro (38' st D'Ambrosio ng).

VECINO 6

Sembrava destinato a partire. Invece è rimasto e in Friuli va vedere i suoi soliti fastidiosi inserimenti.

BARELLA 6

Sarà un caso, ma fa le cose migliori, compreso l'assist per lo 0-1 di Lukaku, dopo l'ingresso di Brozovic e il ritorno al centrocampo a tre. Prima, non mancano gli errori.

ERIKSEN 5,5

Nel primo tempo non sfrutta un'occasione che potrebbe cambiare la sua gara. L'integrazione è all'inizio (13' st Brozovic 6: torna dopo l'infortunio e, senza fare cose eccezionali, ridà equilibrio alla squadra).

YOUNG 6

Spunta la sufficienza per aver salvato un gol nel primo tempo su Stryger Larsen.

LUKAKU 7,5

Dopo un primo tempo a fare a sportellate, prende in mano la squadra nella ripresa. Segna due volte e sbaglia una terza rete. È l'anima dell'Inter che resta in alto.

ESPOSITO 5

Lukaku prima del match lo incoraggia, ma il talento classe 2002 non sfrutta l'occasione (14' st Sanchez 6,5: entra al fianco di Lukaku e non da trequartista, come in coppa. Va subito al tiro e si procura il rigore dello 0-2. Scossa maravilla).

CONTE 6

Cerca di tornare alla vittoria con la nuova Inter e la ottiene con la vecchia. Contro Milan, Napoli e Lazio, quale vedremo?

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

