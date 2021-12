Padel Club, sfida per 60 coppie Ora tocca a Roma

MILANO - Il padel è sempre più lo sport degli ex calciatori, ma anche delle loro mogli. E prima di esultare per il 4-0 dell'Inter al Cagliari, Javier Zanetti al Quanta Club di Milano ha potuto seguire la moglie Paula impegnata nell'ultima tappa dell'Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da MSP Italia. «Io e Paula giocavamo a padel in Argentina quando avevamo 18 anni», ha ricordato Zanetti. Tanti gli ex giocatori a essersi alternati sui campi della Exclusive Padel Cup: da Beppe Bergomi a Serginho, fino a Cristian Zenoni,. In tutto, sono state oltre 60 le coppie iscritte alle tappe milanesi, per un totale di oltre 500 tra giocatori e giocatrici nelle tre categorie: maschile, femminile e misto. L'ultimo appuntamento del 2021 per la Exclusive Padel Cup sarà il Master di Roma (18-19 dicembre) al Villa Pamphili Padel Club.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA