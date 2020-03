«Over 65 restate a casa»

Simona Romanò

«A chi ha più di 65 anni raccomandiamo di stare a casa il più possibile nelle prossime due, tre settimane, rallentando gli scambi di socializzazione». È l'invito, ieri, in videoconferenza, dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera per far fronte all'emergenza coronavirus. Precisando poi «che il 53% dei positivi sono proprio nella fascia degli over 65». E ancora: «Sono l'anello debole della catena perché rappresentano la fascia che può avere conseguenze più critiche per il Covid 19: le 31 persone decedute finora in Lombardia a causa del virus hanno tutte più di 75 anni».

È un'altra indicazione della Regione rivolta a contenere il contagio e a limitare i casi gravi. In questo periodo - è l'idea di fondo - meglio essere un po' asociali. Per tutti gli anziani fragili e soli i singoli Comuni sono invitati ad attivarsi per un sostegno a domicilio, magari con pasti pronti, piuttosto che la consegna dei farmaci. A tale scopo, oggi è in programma una riunione in teleconferenza con tutti i sindaci perché, spiega l'assessore, «vogliamo pensare a dei piani di supporto a queste persone che devono rimanere a domicilio e muoversi il meno possibile».

Regione Lombardia sta lavorando, senza sosta, da undici giorni, su due fronti: da un lato contenere l'epidemia, dall'altro aumentare i posti letti negli ospedali per non far andare in affanno il sistema sanitario che regge, ma è a dura prova. «Da oggi all'ospedale militare di Baggio andranno i pazienti che vengono dimessi dagli ospedali ma non hanno ancora tamponi negativi e quindi hanno bisogno ancora di qualche giorno di isolamento», annuncia poi Gallera. A tempo di record è stata adattata un'ala della struttura con undici stanze da quattro letti e due a tre letti. Dunque, un ambiente adatto ad ospitare gruppi famigliari che hanno superato la malattia e sono in fase di guarigione. A questa si aggiunge anche una struttura in zona Forlanini, vicino a Linate, con altri 109 posti. Mentre 50 nuovi posti sono stati recuperati per la terapia intensiva.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA