Over 65 e animali, arrivano gli aiuti

Anziani e animali, spesso è un problema per loro portare i cani in giro a fare i bisogni. Arriva in aiuto agli over 65 l'iniziativa «Mai solo, se resti a casa», promossa dall'Associazione Energie Sociali Jesurum per supportare gli anziani con animali con consegne gratuite di generi di prima necessità e prodotti per la cura degli animali e un servizio gratuito di dog sitting. Grazie alla collaborazione con Coop Lombardia, l'iniziativa porterà nelle case di anziane e anziani generi alimentari di prima necessità cui sia aggiungono prodotti per gli animali da compagnia, dalla sabbia alla pappa. Il servizio gratuito di dog sitting, verrà svolto con il supporto della dottoressa Marina Tiberto - medico veterinario - dalla prossima settimana per ora solo nei Municipi 1, 3 e 4. Il servizio di consegne gratuite - attivo a partire da ieri, dal lunedì al venerdì - è reso possibile dall'attivazione di una rete di volontari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 05:01

