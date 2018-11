Ossessionato dalle armi e violento

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoPrima di varcare la soglia della caserma dei carabinieri di Melzo, sabato sera, ha sopportato per quattro anni le minacce e le botte del compagno, disoccupato, con problemi di alcolismo e un'unica grande passione, quella che alla fine gli è costata le manette: le armi.La coppia, lui italiano di 37 anni e lei colombiana di 35, vive a Trucazzano, Comune alla periferia orientale di Milano. A convincere la donna che ora di liberarsi del compagno violento è stato l'ultimo litigio, sabato sera, quando si è trovata la canna di un fucile piantata in faccia. La donna è corsa fuori e si è decisa a far denuncia ai carabinieri. Ha raccontato delle violenze che ha subito fin dal 2014, senza mai confidarsi con nessuno per la vergogna. E ai militari ha detto che in quell'appartamento c'erano molte armi.I carabinieri si sono subito attivati. Durante la perquisizione dell'appartamento di Trucazzano i militari hanno trovato sei fucili regolarmente denunciati per la pratica il tiro a volo e alcuni coltelli a serramanico, ma soprattutto due pistole automatiche irregolari con la matricola abrasa: una Beretta 765 con 7 colpi nel caricatore e una calibro 9 con 29 proiettili. L'uomo, incensurato, non ha voluto spiegare la provenienza delle pistole. È stato arrestato per il possesso delle armi ed è finito in carcere a San Vittore. Per le aggressioni e le minacce alla compagnia colombiana è stato invece denunciato L'uomo quindi è stato portato in cella per le armi mentre è stato denunciato.