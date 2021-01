OSPINA 6

Salva con grandi riflessi su Bernardeschi ad inizio ripresa. Ma quando è Ronaldo a trovarsi davanti alla porta, l'ex Arsenal non fa il miracolo.

DI LORENZO 5,5

Contiene meglio Chiesa di Bernardeschi. Soprattutto il secondo tempo è di sofferenza.

MANOLAS 5

Rischia un autogol causando l'angolo dal quale scaturisce la rete di CR7. In precedenza incerto anche su Bernardeschi e di nuovo su Ronaldo. Serataccia.

KOULIBALY 6

Fa il frangiflutti qua e là. Dalle sue parti non si passa. Ma non può essere ovunque.

MARIO RUI 5,5

Corre tanto come al solito. Ma spinta sulla sinistra non fa rima con precisione (40' st Llorente ng).

DEMME 6

Fa l'assist per il colpo di testa pericoloso di Lozano nel primo tempo. Elastico continuo per cercare di rompere la manovra altrui (39' st Politano ng).

BAKAYOKO 5

Sfortunato, ma anche poco reattivo, nella deviazione-assist per Ronaldo. (22' st Elmas 5,5).

LOZANO 6

Capitano sulla testa e sul destro del messicano (in extremis) le uniche vera palle gol del Napoli, rigore a parte. Non impietosisce, però, l'istinto di Szczesny.

ZIELINSKI 5,5

Non mancano impegno e volontà. Mancano invece gli spunti degni di nota, ingabbiato dalle attenzioni (non gradite) e dal pressing della Juventus.

INSIGNE 4,5

Spiazza Szczesny dal dischetto, ma non centra la porta. Errore che costa al Napoli il mancato pareggio. Errore che fa male. Finisce in lacrime.

PETAGNA 5

Nessuna palla di rilievo giocabile in attacco. Attaccante troppo ombra in questa partita (27' st Mertens 6: anticipa come un falco McKennie e si guadagna il rigore).

GATTUSO 5,5

In fondo solo gli episodi lo condannano nella sfida a scacchi con l'amico Pirlo.



