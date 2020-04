«Ospedali vietati ai pazienti delle Rsa»

Giulia Salemi

«Non possibile il trasporto in ospedale». È la frase in calce a tantissime cartelle cliniche sequestrate nell'inchiesta della procura sulla gestione delle Rsa e sulla morte di centinaia di anziani.

Uno degli snodi chiave dell'inchiesta della procura sono le mancate ospedalizzazioni di pazienti Covid o sospetti Covid per tre settimane, a partire dalla delibera regionale del 30 marzo che indicava alla strutture l'opportunità di prestare le cure nelle case di riposo a coloro che avevano più di 75 anni, «per evitare ulteriori rischi di peggioramento dovuti al trasporto e all'attesa in pronto soccorso». Una decisione drastica che l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha più volte difeso: «La situazione dei pronto soccorso, saturi di pazienti, poteva pregiudicare la vita di questi anziani, quindi era bene curarli nelle Rsa» ha ricordato il 10 aprile. Ma già il 30 marzo le associazioni che raggruppano le Rsa avevano denunciato che con quella decisione i pazienti venivano lasciati «morire nei loro letti».

La procura vuole verificare quale impatto abbiano avuto queste delibere sulle morti. Un'ondata di decessi spaventosa: solo nelle 57 case per anziani di Milano tra il 20 febbraio al 15 aprile sono morte 1689 persone per Covid o sospetto Covid.

Intanto l'inchiesta sulle Rsa marcia a tappe forzate su più filoni. Dopo le perquisizioni al Pio Albero Trivulzio e all'Istituto Don Gnocchi, ieri gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza sono ritornati negli uffici della Regione e in quelli dell'Ats per concludere l'acquisizione di carte cominciata lo scorso 15 aprile. I finanzieri hanno chiesto e preso ulteriore documentazione relativa alle misure organizzative e alle direttive emanate per l'emergenza coronavirus. Materiale con cui la procura sta ricostruendo la catena di decisioni, comunicazioni, applicazioni delle disposizioni tra Regione Lombardia, Ats e case di riposo.

Martedì 28 Aprile 2020

