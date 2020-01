ORRORE IN CASCINA

Vittoria Golinelli

L'ha uccisa con un barattolo di marmellata fatta in casa perché Carla Quattri Bossi, 90 anni, non voleva prestargli una piccola somma.

Ha confessato Damian Dobrev Borisov, il 22enne bulgaro che lavorava nel Podere Ronchetto, la cascina di proprietà della 90enne all'estrema periferia Sud.

Il ragazzo era stato accolto e ospitato dall'anziana e dai suoi familiari nell'ambito di un progetto del Comune per giovani in difficoltà. In Italia da 4 anni, Borisov da circa un anno e mezzo lavorava nell'azienda agricola in cambio di vitto, alloggio e un piccolo compenso e a febbraio avrebbe concluso il periodo di tirocinio. Il 22enne ha perso entrambi i genitori e ormai era considerava i Bossi la sua famiglia. «Non avevo intenzione ammazzare la signora Carla, ho avuto uno scatto di rabbia perché non voleva darmi i pochi euro che le chiedevo», ha detto Borisov agli inquirenti della Mobile, diretti da Marco Calì. Dopo ore di interrogatorio è crollato e ha raccontato di avere portato via alla donna 150 euro, «poi spesi in alcolici». Fonti giudiziarie riferiscono che dopo l'omicidio sarebbe in discoteca, ipotesi che però, al momento, non trova riscontro da parte della polizia. A casa del 22enne sono anche stati trovati la fede e alcuni gioielli dell'anziana. Nella lavatrice gli abiti sporchi di sangue che aveva cercato di lavare dopo il delitto. A mettere gli investigatori sulle sue tracce, è stata un'impronta di scarpa compatibile con quelle trovate sul luogo del crimine e le deposizioni degli altri tre lavoratori, un filippino e due centroafricani, che fanno parte dello stesso programma del Comune. Avevano riferito agli agenti di aver sentito la lavatrice in azione intorno all'una di notte, quando Borisov ha cercato di nascondere le tracce del crimine. A trovare il corpo senza vita dell'anziana, con il cranio sfondato, avvolto da un telo forse per tamponare il sangue e i polsi legati, è stata la segretaria della famiglia, che intorno alle 10 di domenica ha dato l'allarme. Altri elementi utili alle indagini, condotte dal pm Gianluca Prisco, potrebbero arrivare dall'autopsia. E sul movente ci sono da registrare le dichiarazioni dei familiari sulla scomparsa in cascina di modeste cifre di denaro nell'ultimo anno e mezzo.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

