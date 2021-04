Orologi di pregio, accessori di lusso, dalle borse alle calzature. Ma tutti tarocchi. Sono stati 237 gli articoli contraffatti scoperti nel corso del primo trimestre di quest'anno dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio nel Centro di smistamento postale di Milano-Roserio.

Si tratta di 156 orologi con i marchi delle più prestigiose aziende internazionali (soprattutto Rolex) e 81 accessori di abbigliamento delle più rinomate griffe di moda (Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace e Dior). Gli articoli contraffatti sono stati scoperti in piccole spedizioni postali provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, destinate a privati residenti sull'intero territorio nazionale. I periti delle società titolari dei marchi hanno confermato la contraffazione dei prodotti.

