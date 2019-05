Orgoglio Corvetto. Finalmente un festival a dimostrare la bellezza di questo storico quartiere popoloso a sud di Milano, di cui con conformismo si parla solo per vicende legate alla malavita, azzerando la vitalità di una zona che ha tanto da dire.

Da oggi a domenica musica, camminate, libri, ragionamenti, pranzi, cene, fotografia, performance di strada, graffiti e danza, creati dalle associazioni e dalle persone si impegnano con orgoglio in questa zona storica. Per i bimbi spettacoli di cantastorie e merende, con laboratori creativi, passeggiate in bici, sport. Poi i concerti alla Cascina Casottello. Oggi il pop-rock degli Strange Silver Man; domani le danze popolari della Primavera Bulgara; domenica il Made in Corvetto Show con il rapper Cisky MCK e altri.

Tra le proposte culinarie, alla Cascina Casottello domenica il pranzo argentino e la cena a base di arrosticini abruzzesi e salse senegalesi. Domani al Mercato Comunale in piazza Ferrara il pranzo Il Pane di Milano. Tutte le informazioni sul sito del comune di Milano. (P.Pas.)

