ORGANIZZAZIONE EVENTI

Lo sportello unico eventi del Comune diventa totalmente digitale: dopo la sperimentazione sarà accessibile quindi solo online. Gli operatori che vogliono organizzare un evento culturale, musicale o sportivo in uno spazio pubblico o privato a Milano potranno avviare tutte le pratiche sul sito www.impresainungiorno.gov.it senza bisogno di recarsi fisicamente allo Sportello Unico Eventi, che rimane a disposizione per fornire consulenza per aziende e operatori. Con un'unica istanza è possibile richiedere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, la licenza temporanea di pubblico spettacolo, la licenza temporanea di esercizio per spettacolo viaggiante, l'autorizzazione temporanea in deroga impatto acustico, la licenza o Scia di vendita e somministrazione alimenti e bevande, l'autorizzazione temporanea per esposizione pubblicitaria. Anche il ritiro dei provvedimenti è disponibile esclusivamente online.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

