Ora Pioli aspetta anche i gol di Romagnoli

Luca Uccello

MILANO - Finalmente sta bene e ora Mattia Caldara può tornare in campo, da giocatore, non più spettatore. Può tornare e contendere una maglia da titolare in difesa a Mateo Musacchio come a Duarte. Due che non hanno mai convinto.

L'ex Juve ha ripreso ad allenarsi in gruppo da oltre un mese, testando le sue condizioni con la Primavera rossonera, e adesso attende la sua occasione, una chiamata da Stefano Pioli. Nei piani del Milan, di Leonardo e Maldini, il centrale doveva essere da subito un titolarissimo, un punto di riferimento della squadra del futuro al fianco di Alessio Romagnoli.

Due giovani, lui 25 anni, il capitano 24. Due che insieme dovevano formare un muro difensivo che da lì a poco sarebbe poi dovuto diventare anche quello della Nazionale di Roberto Mancini. Se fin qui il Milan non è riuscito a portare avanti il suo progetto il motivo è da ricercarsi solo nella sfortuna e nei tanti infortuni che hanno colpito Mattia. Nel suo primo anno in rossonero ha giocato appena due partite (in Europa League e in Coppa Italia) senza mai debuttare in campionato: un po' per motivi tattici (Gattuso non lo vedeva nella difesa a quattro) e per una serie di problemi fisici, soprattutto la rottura del legamento crociato anteriore sinistro che lo hanno costretto a fermarsi per una stagione praticamente intera.

Caldara è stato operato a Roma in primavera e dopo una lunga riabilitazione è tornato a disposizione di Pioli che ora potrebbe decidere di cambiare modulo, passare con lui a una difesa a tre. Di sicuro «Ora Mattia sta bene, è pronto per giocare». Parole del suo agente, di Beppe Riso, convinto che Caldara possa ritagliarsi uno spazio importante in questa squadra. Col Napoli, sabato sera, intanto, andrà certamente in panchina. Poi si vedrà. Il suo debutto non è lontano.

Da lì in avanti poi toccherà solo a lui dimostrare di essere un giocatore da Milan. Chi invece sarà in campo di sicuro è capitan Romagnoli, due gol in Nazionale nelle ultime due gare disputate. Reti che mancano al Diavolo. L'anno scorso, di questi tempi, Romagnopli aveva segnato due gol in pienissimo recupero (Genoa e Udinese) che avevano portato sei punti nella classifica rossonera. E che ora serebbero preziosi per Pioli (e non solo).

riproduzione riservata ®

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA