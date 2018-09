«Ora facciamo l'Inter anche in campionato»

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Con il Tottenham una notte spettacolare, da Inter forte. Ma non possiamo fermarci a questa vittoria». Né abbassare il livello d'intensità degli ultimi sette minuti con gli Spurs, quelli della ritrovata autostima dopo un avvio di stagione da 4 (come i punti in serie A in 4 partite) in pagella, «anche perché siamo consapevoli di essere forti e di potercela giocare con chiunque».Per non sviare l'attenzione dei compagni dall'obiettivo di squadra, Mauro Icardi non fa nemmeno menzione del suo gol, al primo assaggio di Champions League, con una volée da fuori (merce rara nel repertorio del rosarino, a segno 108 volte in nerazzurro, 103 dall'area di rigore avversaria) da campionissimo.Ma è questo il messaggio che ha voluto lanciare a bocce ferme il capitano dell'Inter ai microfoni di Uefa.com. Archiviata la grande remuntada con il Tottenham, Icardi e compagni, da sabato al 7 ottobre, saranno impegnati in 4 sfide di campionato (contro Samp, Fiorentina, Cagliari e Spal) e una di Champions (il 3 ottobre, ad Eindhoven, contro il Psv «e il girone è ancora molto lungo», ha chiosato Maurito).E la parola d'ordine deve essere continuità di rendimento, e d'atteggiamento in campo. Come ha sottolineato anche l'uomo-Champions, Matias Vecino, a Sportmediaset. «L'importante è crederci sempre e dare il massimo per l'Inter. Ora dobbiamo ripartire anche in campionato con questo atteggiamento per andare avanti».Da Ivan Perisic invece un passo indietro, per un rapido ritorno su Inter Tottenham, «un successo fondamentale per noi. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto - ha sottolineato a Uefa.com - e dimostrato che abbiamo carattere, avendo dato tutto noi stessi. Metà della nostra squadra scendeva in campo per la prima volta in Champions, non era facile».E uno sguardo in avanti, «perché possiamo superare il girone, ma dobbiamo ragionare partita dopo partita». In vista dell'anticipo di sabato sera a Marassi contro la Samp, quasi out Lautaro, a parte anche ieri e stoppato dallo sfaff sanitario. Da valutare D'Ambrosio e Vrsaljko.riproduzione riservata ®