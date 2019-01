«Ora è una città più attraente pensiamo già 10 anni avanti»

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòAssessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, com'è la Milano di oggi rispetto a quella di 10 annii fa?«È cambiata tantissimo. È più bella, turisticamente attraente, dal sapore internazionale, più vivibile per i cittadini. Siamo intervenuti dove c'era degrado, dove c'erano zone abbandonate, lasciate all'incuria. E ora guardiamo ai prossimi dieci anni».Ci state già avorando?«Molto. Siamo in una fase importante perché altrimenti non arriveremmo in tempo. Stiamo impostando sia grandi opere, come la M4 che è già in stato avanzato, sia micro cambiamenti in alcuni quartieri».Che cosa intende?«La giunta Sala ha investito un miliardo e 400 milioni per piccole e medie opere che si vedranno nei prossimi cinque anni. Faremo una grande risruttutturazione da 400 milioni di euro delle scuole, che è forse l'emergenza di cui si parla di meno. Molte risorse sono destinate ai quartieri di edilizia popolare che hanno sofferto negli ultimi venti anni»Il suo obiettivo, o meglio, il suo sogno?«Se qualcuno mi chiede una cartolina del futuro io penso a piazzale Loreto. Ci vorrà effettivamente un decennio per riqualificare quel luogo, ma quello che oggi è uno spazio caotico pieno di traffico, sarà una piazza vivibile, che potrà essere attraversata a piedi. Resterà uno snodo viabilistico fondamentale, ma potrà essere vissuta da tutti i milanesi, con più verde e offerta commerciale».L'inaugurazione più emozionante?«È stato bello inaugurare la Biblioteca degli Alberi. È la dimostrazione che Milano è tornata a investire sul verde e per il 2030 ci sono tutte le condizioni per creare 20 nuovi parchi cittadini».