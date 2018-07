Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ora basta campi rom». Così il sindaco Sala aveva deciso un mese fa, annunciando il cambio di rotta rispetto alla precedente giunta arancione di Pisapia. «Non sono un modello di successo - ha ribadito, ancora pochi giorni fa - andremo verso la chiusura graduale, partendo da quelli irregolari. Nel frattempo, serve un'azione più incisiva per garantire la legalità, perché ci sono situazioni a rischio». Parole che oggi, dopo la sparatoria in via Chiesa Rossa, suonano molto attuali. Sala ha dettato quindi la svolta, ma considera «molto sbagliata» la mozione della Regione approvata lunedì, che seguendo la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini, prevede il censimento dei rom sul territorio.Si apre dunque la diatriba Comune-Pirellone sul caso nomadi, con il centrodestra a Palazzo Lombardia che accusa il sindaco di «essere confuso oppure di aver cambiato idea sulla linea dura, nonostante la città ci chieda zero tolleranza». Cos'è cambiato nell'ultimo mese? «I controlli continuano a essere serrati», fanno sapere dal settore Sicurezza di Palazzo Marino.Cinque i campi regolari: oltre a quello in Chiesa Rossa, nelle vie Bonfadini, Impastato, Martirano, Negrotto. Complessivamente ospitano 642 persone, cui aggiungere le 312 negli agglomerati non regolari ma tollerati, nelle vie Montebisbino, Vaiano Valle, Bonfadini (accanto a quello regolare), Cusago. In città ci sono 954 rom censiti e circa altrettanti sconosciuti. Gli insediamenti tenuti sott'occhio sono i due a Rogoredo con 245 persone: quello irregolare in via Bonfadini 38 (il primo che sarà sgomberato) e quello autorizzato al 39 che è terra di nessuno.(S.Rom.)riproduzione riservata ®