Operazione Tokyo. Ha vinto per distacco il Gp di Lugano, in Svizzera, ottenendo così il terzo successo stagionale dopo 2 tappe al Tour of the Alps e dopo un ottimo Giro d'Italia corso in appoggio del capitano Egan Bernal, trionfatore in rosa a Milano. Ora però Gianni Moscon punta deciso ai Giochi, dove la pattuglia azzurra vuole ottenere il massimo. Ecco cosa ci ha raccontato poco prima di partire per la Settimana Ciclistica Italiana, ultimo appuntamento che precede la partenza per il Giappone.

La vittoria a Lugano ha certificato l'ottimo stato di forma di Moscon, il miglior modo per volare alle Olimpiadi.

«Sono soddisfatto, é andato tutto secondo i piani. Al Tour of the Alps mi sono tolto delle soddisfazioni, al Giro sono stato di supporto alla squadra e dopo una breve sosta sono subito tornato a vincere. Arriviamo a Tokyo col morale alto».

Che avvicinamento è stato ai Giochi più blindati di sempre?

«Tutto secondo i piani, niente di eclatante. Ho alternato corse a classici allenamenti e a ritiri in altura. Oltre al recupero, che é fondamentale».

Le piace il percorso olimpico?

«Si, ci sono diverse salite, tra cui l'ultima a quasi 30 km dall'arrivo che sarà decisiva. Sono sei chilometri al 10 per cento e credo che sia lì dove si dovrà e si potrà fare la differenza. Ma sarà una gara in cui dovremo stare tutti molto attenti, con così poche squadre e corridori sarà difficile controllare ogni situazione. Se il gruppo si rompesse sulle salite precedenti, noi azzurri dovremo stare lì davanti per sfruttare l'occasione».

Potrà esserci un'occasione per Moscon?

«Potenzialmente il circuito è vicino alle mie caratteristiche, se avrò una buona giornata credo che potrò giocarmi sicuramente le mie chance».

Capitano dovrebbe essere Vincenzo Nibali, che a Rio nel 2016 fu fermato solo da una caduta. Può essere per lui la volta buona?

«Difficile dirlo, perché sono tanti i pretendenti, tutti di grande valore. Noi lo speriamo. Di sicuro solo uno vincerà e chissà che non possa esserci qualche sorpresa. Tutte le Nazionali sono molto agguerrite, ma siamo pronti».

Come vi ha caricato il ct Cassani, in vista della gara?

«Ha detto che vuole una Nazionale aggressiva, senza paura, coraggiosa, che sappia attaccare gli avversari nei momenti giusti. Dobbiamo prendere la situazione in mano quando necessario. Magari anticipare gli avversari stessi per metterli in difficoltà. Questa sarà la chiave a Tokyo. Non vogliamo sbagliare».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA