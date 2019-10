Operazione salva San Siro

Simona Romanò

Spunta l'ipotesi salva Meazza. Dopo le proteste e le polemiche, Milan e Inter sembrano disposte a correggere un po' la rotta, di non demolire in toto San Siro, ma di conservarne una parte ingente, pur costruendo un nuovo impianto. Tutto per placare i nostalgici del San Siro per sempre e ammorbidire le resistenze di Palazzo Marino e Sovrintendenza.

Dall'idea di conservare il secondo anello per incastonarci il distretto commerciale fino a quella di trasformare San Siro in un mini-impianto per le seconde squadre o le formazioni femminili. Si inserisce nel dibattito anche la proposta della Lega, formulata dal docente del Politecnico Riccardo Aceti, che pensa di «eliminare il terzo anello e sostituirlo con il cosiddetto quarto anello commerciale», impreziosito da una galleria panoramica con negozi, ristoranti e aree dedicate allo sport.

Numeri, planimetrie: le carte sono tutte svelate. E sono tanti i dubbi - una volta tanto bipartisan - del Consiglio comunale. La discussione slitta di alcune settimane: il 24 ottobre potrebbe essere la data del voto. I problemi non da poco sono quelli della demolizione del Meazza (che nessuno vuole) e delle volumetrie. Entrambi i progetti sul tavolo - il Duomo stilizzato di Popolous (il favorito) e l'arena con due anelli di Manica Sportium - vogliono raddoppiare gli spazi finora concessi.

Si cerca una mediazione. Ottimista il presidente del Milan Paolo Scaroni: «Siamo convinti che riusciremo ad avere tutte le autorizzazioni. In caso contrario prenderemo le nostre decisioni». Intanto, giovedì, i vertici delle società sono in Comune per rispondere alle domande dei consiglieri. Poi, la settimana prossima il rettore del Politecnico Ferruccio Resta fornirà un parere sulla possibile riqualificazione del Meazza. Conviene o meno? Ad oggi i due progetti di Inter e Milano hanno strappato più no che consensi fra i 48 consiglieri: 20 sono contrari pronti a dare battaglia (FI, Lega, FdI, M5S, una parte del Pd e l'ala sinistra della maggioranza) e fra i restanti vi è una nutrita schiera di indecisi.

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

