Operazione futuro, Atm green

Simona Romanò

Un tesoretto di 365 milioni di euro per una flotta di mezzi pubblici sempre più green. E' quanto ha messo sul tavolo Atm, in questa tranche, per accelerare la svolta ecologica. Dopo la rivoluzione del sistema tariffario (entrato in vigore lunedì), l'azienda affretta i tempi anche sulla rivoluzione verde e ha annunciato l'assegnazione di due maxi gare per la fornitura di 250 bus elettrici all'azienda polacca SolariBus e di 80 tram a Stadler per un investimento di 365 milioni. Obiettivo: rendere il parco mezzi al cento per cento elettrico entro il 2030.

LA FLOTTA ATTUALE. Ad oggi la flotta total green in circolazione è composta da 25 autobus elettrici, 100 ibridi e 3 ad idrogeno, oltre ovviamente ai treni della metroa, ai tram e ai filobus. Nei prossimi giorni entrerà in servizio il primo dei 30 nuovi veicoli acquistati recentemente: lungo 12 metri, ha una autonomia di circa 180 chilometri, una velocità massima di 70 chilometri orari e un tempo di ricarica di 5 ore. Rientra nel lotto di 25 mezzi che saranno consegnati in due lotti - ad aprile e ad ottobre - per concludersi entro fine anno. Negli ultimi mesi, sono già stati mandati in pensione 125 bus diesel sostituiti con elettrici e ibridi in circolazione su alcune linee tra le quali 54, 56, 73, 84 e 94. Atm segue le impronte dell'amministrazione comunale con l'aula di Palazzo Marino che, lo scorso marzo, ha votato la mozione «sul blocco dei mezzi diesel (da Euro 0 a 6) a partire dal 2025.

BUS ELETTRICI. Il primo, di colore verde brillante, arriverà fra 11 mesi e i successivi al ritmo di 8 al mese. Dotati di impianto di climatizzazione, pianale integralmente ribassato l'accesso ai disabili, luci a led, prese usb per la ricarica di smartphone e tablet al fine di offrire un servizio aggiuntivo ai passeggeri. Comodità e progresso sono le due parole d'ordine per Atm, che punta anche sulla sicurezza dei viaggiatori: i bus sono attrezzati di un circuito di videosorveglianza in collegamento diretto con la sala operativa dell'azienda. Dal punto di vista tecnico, la novità è che i nuovi mezzi potranno ricaricarsi, oltre che in deposito, anche ai capolinea.

NUOVI TRAM. Giallo per rispettare la tradizione mianese, ma dalla linea affusolata. La consegna del primo è prevista entro un anno e mezzo e poi le successive consegne seguiranno il ritmo di 1 o 2 tram al mese. Lunghi non oltre i 26 metri, sono ultra moderni, molto silenziosi e resistenti agli impatti grazie un particolare sistema anti collisione.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

