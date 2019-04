Operai schiacciati sui binari indagati i vertici della ditta

Primi indagati nell'inchiesta della procura sull'incidente di Pieve Emanuele, in cui due operai che lavoravano in un cantiere vicino alla ferrovia sono rimasti schiacciati da una lastra.

Gli avvisi di garanzia per omicidio colposo riguardano due persone, i responsabili della Cefi, la ditta di Casoria (Napoli) che aveva avuto l'appalto da Rfi per costruire una barriera che isolasse i binari ed evitasse che i tanti lavoratori in transito alla stazione di Pieve Emanuele camminassero lungo la ferrovia per poi dirigersi attraverso i campi verso il vicino polo industriale di Siziano. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche altre posizioni e ci potrebbero essere a breve altri indagati.

Mercoledì mattina i due operai - Salvatore Borriello, 47 anni di Torre del Greco e Salvatore Palumbo, 55 anni di Ercolano, sono stati schiacciati da una lastra di metallo pesante mezza tonnellata che veniva spostata con una gru per posizionarla lungo la ferrovia a poche centinaia di metri dalla stazione di Pieve Emanuele. Probabilmente era stata agganciata male ed è caduta sui due operai. Gli inquirenti dovranno ora verificare se nel cantiere venivano rispettate tutte le norme di sicurezza.

