Ondata di caldo, è allerta

Arriva il caldo africano e l'umido, preparare ghiaccioli, ventilatori e ventagli.In previsione dell'ondata di caldo il Comune ha attivato il numero verde gratuito per potenziare l'assistenza ad anziani e a persone fragili. Il numero verde gratuito 800.777.888 è attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato e, in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats, sarà in funzione anche la domenica con gli stessi orari. E anche, per la prima volta, la linea telefonica rimarrà attiva anche oltre la stagione estiva e andrà a rafforzare i servizi che già si occupano della lotta alla solitudine. Agli operatori sarà possibile richiedere consegna di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per l'igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche.Per questa estate il Comune è alla ricerca di volontari che vogliano affiancare gli operatori nel prendersi cura degli anziani soli. Chi fosse interessato a candidarsi può inviare una mail a iniziative.sociali comune.milano.it. Un appello ai milanesi è stato lanciato anche dall'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, che ha invitato i cittadini «a segnalare i casi di persone in difficoltà per favorire l'intervento dei servizi sociali».