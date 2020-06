Omicidio sul bus, telecamere al setaccio

«Non sarà facile risolvere questo omicidio». Gli investigatori della squadra mobile sono diretti. La difficoltà del caso è dovuta al profilo dei personaggi che ruotano attorno alla morte del marocchino di 29 anni che domenica pomeriggio è stato ucciso con una coltellata durante una lite a bordo di un bus della linea 91 in via Nazario Sauro. Era un clandestino e sembra non avesse alcun collegamento con chi l'ha colpito, cosa che allarga a dismisura il cerchio dei possibili autori. I testimoni hanno parlato di altri tre nordafricani, fornendo una descrizione che andrebbe bene per migliaia di persone. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere installate a bordo del mezzo dell'Atm ma resta il fatto che si tratterebbe di un volto a cui va associato un nome e poi un indirizzo. Non proprio un dettaglio quando si parla di irregolari (questa è l'ipotesi più accreditata dagli uomini della Mobile) che in genere sono senza fissa dimora e molto mobili.

L'unica cosa sicura, al momento, è la dinamica. Il marocchino è salito sulla 91 e si è imbattuto nei tre sconosciuti, hanno subito iniziato a discutere in arabo e nel giro di un paio di fermate uno di loro ha estratto il coltello con cui ha affondato la lama. Un unico colpo all'addome, fatale. All'angolo tra Nazario Sauro e via Oldofredi sono scesi tutti, vittima e assassini. (S.Gar.)

