Omicidio Savarino, complice alla sbarra

Processo per la morte di Niccolò Savarino (foto), secondo atto. Il 18 novembre inizierà un altro processo per l'omicidio deil vigile che, 7 anni fa, fu travolto e ucciso da un suv, mentre svolgeva un controllo di routine. Stavolta imputato sarà Milos Stizanin, nomade serbo che era nell'auto guidata dall'allora 17enne Remi Nikolic, già condannato in via definitiva a 9 anni dai giudici minorili e che due anni fa ottenne l'affidamento in prova ai servizi sociali. A luglio a Stizanin, in carcere per fatti di droga commessi in Serbia è stata notificata in carcere un'ordinanza con l'accusa di concorso in omicidio volontario aggravato. Provvedimento emesso su richiesta del pm Mauro Clerici dopo che, in appello per il serbo venne riqualificata l'accusa da favoreggiamento a concorso in omicidio. Stizanin va a procesos con rito immediato.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA