Ombre Rosse sulla Lombardia

Giammarco Oberto

Inutile abituarsi troppo ai colori: nel caleidoscopio Italia cambiano appena ci si abitua a qualcosa. E con la sua lenta ma inesorabile risalita della curva pandemica, la Lombardia appena diventata zona arancione (insieme a Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto) è già prossima a ricadere nel profondo rosso. Che significherebbe, oltre alla chiusura di tutto, anche il blocco della mobilità all'interno del proprio Comune, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. E potrebbe succedere già da sabato 16, con il nuovo Dpcm atteso entro venerdì.

In questo avvio di 2021 sono in netto peggioramento quasi tutti gli indicatori che il Cts usa per determinare il colore delle zone. Primo tra tutti l'indice di contagio Rt: in Lombardia è risalito in una settimana da 1 a 1,27. È il dato peggiore in Italia, uguagliato solo dal Molise. Una soglia che se confermata nei prossimi giorni porta la regione dritta in zona rossa: il limite è stato ritoccato dal Cts verso il basso, da 1,50 a 1,25. Unica chance arriverà dalla riunione di oggi tra il ministro Boccia e le Regioni. Sul banco di discussione c'è anche l'incidenza settimanale tra nuovi contagi e numero di abitanti. Nel nuovo Dpcm potrebbe entrare, come suggerito dall'Istituto Superiore di Sanità, il tetto dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Il dato lombardo è fermo al 133,6 calcolato nella settimana tra il 28 dicembre e il 3 gennaio: in avvio di settimana arriverà dal ministero della Salute il nuovo dato, ma un peggioramento è scontato. I margini di manovra restano pochi, anche perché risale pure la percentuale tra nuovi casi e tamponi fatti: ieri è schizzata al 13%, dopo essere rimasta ancorata per giorni intorno al 10%. Le vittime sono 59 in 24 ore, i nuovi casi 3267. «In Lombardia notiamo segnali di peggioramento - ha confermato ieri ai microfoni di Sky Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore dell'Università degli Studi di Milano - si moltiplicano i segnali di una probabile terza ondata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

