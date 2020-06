Omaggio di Mattarella ai defunti di Bergamo «Riflettere sugli errori»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri sera a a Bergamo ha preso parte alla Messa di Requiem di Donizetti, originario del capoluogo, davanti al cimitero monumentale alla presenza dei 324 sindaci dei Comuni della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini, per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale per l'emergenza coronavirus.

«Qui a Bergamo, questa sera, c'è l'Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto - ha detto il presidente Mattarella poco prima della messa - La strada della ripartenza è stretta e in salita. Va percorsa con coraggio e determinazione. Con tenacia, con ostinazione, con spirito di sacrificio. Sono le doti di questa terra, che oggi parlano a tutta l'Italia per dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro». Il Presidente ha poi rivolto anche un monito a guardare con severità agli errrori commessi: «Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA