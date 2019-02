Olympique, rinascita Balo: tanti gol e beneficenza

Luca Calboni

ROMA - Da Bad boy a étoile del calcio francese: questo il riassunto del momento magico di Mario Balotelli.

Il nuovo acquisto dell'Olympique Marsiglia, è arrivato in questa ultima sessione di calcio mercato dal Nantes e si sta mettendo in mostra: Balo infatti è già al terzo gol in 4 partite con la maglia biancazzurra. Questo invidiabile ruolino di marcia lo ha già portato in classifica marcatori: è lui infatti il quinto miglior marcatore stagionale della squadra allenata da Rudi Garcia. In soli 250 minuti giocati.

Oltre al campo, SuperMario si è fatto vedere anche in TV: l'attaccante infatti è stato ospite della trasmissione di Canale 5, C'è posta per te, grazie alla complicità dei comici Pio e Amedeo. I due pugliesi avevano infatti raccolto l'appello di Gabriele, il fratello ventitreenne del comico Amedeo, che voleva conoscere il suo idolo calcistico. Per questo i due hanno «convocato» Balotelli nella trasmissione di Maria De Filippi. Durante la diretta SuperMario ha mostrato il suo buon cuore, promettendo di pagare di tasca sua la prima automobile di Gabriele.

