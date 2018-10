Oltre il corpo umano ci sono i real bodies

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaCome siamo fatti dento? Potremo mai sconfiggere la morte? E come? Con il grande freddo? Cerca di rispondere a queste domande la mostra anatomica itinerante Real Bodies. Oltre il corpo umano che torna a Milano da oggi al 31 gennazio allo Spazio Ventura di Lambrate. Ci sono esposti in dodici sezioni 50 corpi e 450 organi plastinati e metodi di crioconservazione che consentono di vedere, è il caso di dirlo, nel corpo umano.In anteprima europea i visitatori potranno vedere la capsula russa utilizzata per la conservazione dei corpi con il congelamento dell'azoto liquido che punta a prolungare la vita di uomini e donne. Tra le sezioni, quella dedicata alla biomeccanica e biomedica, con prototipi di start up come la Hypercar guidata da sistemi neuronali o come mani e occhi bionici; quella sugli effetti di droghe, fumo e alcol; quella che mette a confronto organi umani e animali; quella sugli atleti.E in vista del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, anche la sala dedicata allo scienziato e artista con 30 installazioni anatomiche create sulla base dei suoi schizzi.Via Ventura, 15. Da mer a dom orario continuato 10-18. Ingresso 18-13.riproduzione riservata ®