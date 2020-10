Oltre 4000 contagi, è il dato record

Il numero dei contagi in Lombardia segna un nuovo record: 4.126 casi, di cui 1.858 nella provincia di Milano e 753 in città. Superato il numero registrato il 21 marzo con 3251 positivi, ma con molti meno tamponi. Invece ieri è stato anche record di tamponi, con 36.416 realizzati. In forte crescita i contagi nella provincia di Monza e Brianza, dove si è passati dai 123 di martedì ai 671 di ieri. Sono 20 i decessi per un totale di 17.123 morti. In forte crescita i ricoveri non in terapia intensiva (+253, per un totale di 1.521), in aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+11, 134). Restano alti i contagi nelle province di Varese (287) e Pavia (242) e tornano a salire anche in quelle di Brescia (196) e Bergamo (112).

Un focolaio si è registrato nel reparto di Cardiologia del Sacco, che è stato chiuso e non accetta altri pazienti: positività per una ventina di infermieri e 5 pazienti. La chiusura del reparto è stata disposta da circa una settimana.

L'assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato la riapertura delle strutture sanitarie a Fiera Milano e a Bergamo». «A Milano vengono, allo stato attuale, attivati i primi 153 posti letto per cure intensive suddivisi in 4 moduli da 14 posti, 3 da 16 posti e 7 da 7 posti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 05:01

