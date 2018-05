Olmpia, domani gara1 dei playoff contro Cantù

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Archiviata la regular season, è tempo di playoff nella serie A di basket. L'Olimpia, giunta seconda, è pronta a sfidare Cantù in un derby (al meglio delle cinque partite) che promette scintille. L'ultimo precedente con i canturini nella post season, risale al 2011 con successo dei biancoblù. Gara1 è in programma domani (palla a due alle 20.30, diretta Eurosport 2) in un Forum che si preannuncia caldissimo.Coach Pianigiani avverte i suoi: «Hanno talento a sufficienza per vincere al Forum, ma noi abbiamo già dimostrato di poter vincere a Desio. Mentalmente ci prepariamo a una sfida lunga in cui sarà importante crescere dentro la serie e farlo ancora per tutti i playoff con grande attenzione ai dettagli e più cattiveria». Dovrebbero essere tutti a disposizione in casa biancorossa. Si parte domani con il primo atto (in programma anche gara 1 tra Brescia e Varese, domenica le altre sfide Venezia-Cremona e Avellino-Trento).