Olimpiadi, Sala mostra gli assi al Cio

Missione olimpica a Roma per Sala. Domani il sindaco sarà a Roma al Coni per fare una conference call in vista dell'assegnazione dei Giochi invernali del 2026.

«Spiegheremo lo stato di avanzamento del lavoro e risponderemo a domande tecniche sui siti destinati alle gare su ghiaccio, che si terranno a Milano. Sarà un altro passo avanti, il 24 giugno è sempre più vicino - ha detto Sala - tutto ciò che dobbiamo fare lo stiamo facendo, ma la Svezia è forte e non ha mai avuto le Olimpiadi». In caso di vittoria, non saranno Olimpiadi faraoniche, ha assicurato il sindaco. «Se vinceremo, costeranno poco e saranno molto sostenibili. Le Olimpiadi aiutano nella narrazione di Milano e se le portiamo a casa sarà un ulteriore passo. Milano ha davanti dieci anni di crescita che però deve coniugarsi con la solidarietà».

