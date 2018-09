Olimpiadi, Sala insiste: «Milano sia la prima»

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Disponibili alle Olimpiadi a tre, ma «Milano sia la prima città nel brand». Il sindaco Giuseppe Sala da San Francisco ha risposto via Facebook al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che ieri aveva ribadito: «Se Milano si sfila il progetto a tre cade». Sala ha insistito sul concetto che la triplice candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 insieme con Torino e Cortina, deve avere Milano in testa. «Non è una questione di arroganza, ma noi da quindici mesi lavoriamo e discutiamo in Consiglio comunale, mesi durante i quali il Coni ci ha detto che Milano sarà candidata».Sulla gestione, «sia il Governo poi a gestire la società di scopo». Spiega il sindaco: «Ho vissuto la complessità di Expo, non so come si possa immaginare di mettere insieme tre Comuni, tre Regioni, Coni e Governo Altrimenti si fa casino e ve lo dico per esperienza».E conclude: «Se il Governo volesse candidare altre città, noi le supporteremo e, lo dico ora, il livello di polemica sarà zero».