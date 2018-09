Olimpiadi, Sala-Governo: scontro

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòOlimpiadi, è il giorno del governo. Domani, infatti, si dovrà comunicare al Cio il nome di una candidatura italiana. «Milano conferma di non tirarsi indietro dalla candidatura a tre, con Cortina e Torino, ma deve essere la più visibile, per lo meno la prima nel brand olimpico, con solo i nomi delle città». Sono le condizioni ribadite da Sala, che ha inviato una nota al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti.Ancora 24 ore di tempo per arrivare ad un accordo. E Sala non cede di un millimetro, perché non è questione di arroganza, «semplicemente Milano è la città più conosciuta a livello internazionale». Non solo: «Ha le capacità organizzative, come dimostrato da Expo2015, per gestire il progetto».La lettera di Sala ha subito scatenato le polemiche in seno al governo. «Le pretese di Sala sono insostenibili» ha detto il grillino Simone Valente, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Il rischio è che salti il banco: «Non è possibile procedere quando le condizioni proposte da Coni e governo non sono sostenute da una città importante come Milano».