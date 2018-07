Olimpiadi, oggi consiglio del Coni Sala: «Temo impasse col governo»

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è il giorno della verità, ma oggi l'assegnazione dei Giochi Invernali 2026 entra nel vivo. A Roma infatti il Coni si riunisce per decidere a chi affidare l'organizzazione tra Cortina, Milano e Torino. Il sindaco Giuseppe Sala ha subito espresso dubbi su una soluzione veloce: «Temo si andrà a finire a settembre. È una mia impressione, spero di sbagliare, ma temo l'impasse tra il Coni e il governo». Di certo invece ci sarebbebisogno di tempo per affinare i dossier. Sulle speranze di Milano il primo cittadino crede che fare squadra con Torino sarebbe la soluzione migliore. «La candidatura di Milano con uno spazio a Torino diventerebbe fortissima, però non posso che rispettare la linea politica della sindaca Chiara Appendino. Ovviamente però quella della città vincente è solo il primo passo, perché tra un anno poi sarà il cio a decidere a chi affidare le Olimpiadi. E in lizza ci sono sette nazioni. Secondo Sala la più temibile è Stoccolma. «La Svezia non ha mai avuto le Olimpiadi, è una candidatura forte». (P.Pas.)