Olimpiadi, Milano in vetrina

Giochi invernali, Milano sotto esame. I delegati del Comitato olimpico internazionale (Cio) iniziano oggi le ispezioni nei luoghi-chiave per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026.

Incontri a ritmo serrato: la prima tappa della delegazione del Cio, guidata dal rumeno Octavian Morariu, è all'ex Palasharp dove, si legge nel dossier olimpico, si prevede la realizzazione della Milano Hockey Arena, un nuovo impianto da settemila posti; poi, i delegati si sposteranno allo stadio San Siro, dov'è prevista la cerimonia di apertura dei Giochi. E poi alla Fiera di Rho, dove si realizzerebbe il Media Center a Cinque Cerchi. Nel pomeriggio, tre visite: al Forum di Assago, pronto a ospitare pattinaggio di figura e short track; a Santa Giulia, dove è previsto il nuovo PalaItalia, impianto da 60 milioni di euro e 15mila posti; nell'ex scalo Porta Romana, dove sorgerà il Villaggio Olimpico. E ancora: domani dalle 9 a Palazzo Reale, i membri del Cio analizzeranno le oltre 120 pagine dossier di Milano-Cortina 2026 per valutarne la bontà. E la sera saranno gli ospiti d'onore della cena di gala organizzata a Villa Necchi. Sabato, infine, l'appuntamento conclusivo, alle 12 in Sala Alessi di Palazzo Marino, per la conferenza stampa finale per fare il punto sulla settimana trascorsa in Italia. L'ultimo step prima della scelta finale che sarà fatta a Losanna il 24 giugno dove il Cio deciderà tra milano e Stoccolma.

Intanto, ieri, si sono incassati nuovi commenti positivi, dopo il tour fra Veneto e Trentino, che fanno ben sperare: «C'è ottimismo - ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagnando la commissione - L'impressione delle piste esistenti e dei piani è stata ottima sui 19 delegati del Cio. Sono fiducioso sul raggiungimento dell'obiettivo finale». Parole confortanti dall'ex rugbista Morariu: «Sono stato colpito dal posto bellissimo e dalla sua gente molto ospitale».

