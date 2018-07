Olimpiadi, luce verde in Consiglio

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaVia libera del consiglio comunale alle Olimpiadi. Ieri a Palazzo Marino luce verde alla delibera per i Giochi invernali del 2026. Tutti hanno detto sì tranne il Movimento Cinque Stelle che si è astenuto e Basilio Rizzo della sinistra di opposizione che è uscito dall'aula. Risultato 36 favorevoli su 38 e due astensioni (una consigliera grillina era assente) con una seduta proseguita quasi fino alle 21.Alla fine delle votazioni, il ringraziamento del sindaco Giuseppe Sala a tutte le forze politiche: «Sono molto felice della qualità del dibattito e dell'appoggio. È questo che intendo per connubio tra solidarietà e sviluppo». Sala ha aggiunto che «al di là di come andrà a finire questa partita, il Consiglio comunale ha già vinto: questa è una vittoria». E l'appello: «Ora Governo e Coni decidano in fretta». Il documento finale esprime la volontà di promuovere e sostenere Milano anche nel caso in cui la valutazione del Coni concludesse sull'opportunità per l'Italia di essere rappresentata attraverso una candidatura condivisa con altre città, con Milano capofila. Approvati anche alcuni emendamenti proposti dal Movimento 5 stelle, che prevedono che l'evento «dovrà innestarsi in una chiara strategia di lungo termine, per assicurare ricadute positive per i cittadini su occupazione, trasporti, investimenti e innovazione 4.0». Inoltre ci dovrà essere la garanzia dell'utilizzo post evento di tutte le infrastrutture sportive.Intanto anche da Torino è arrivato il sì del consiglio comunale alle Olimpiadi, ma più sofferto dato che non c'è stata unanimità.riproduzione riservata ®