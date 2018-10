Olimpiadi, la sfida è lanciata

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòOlimpiadi 2026, la corsa di Milano-Cortina è lanciata. Ieri prima riunione operativa a Venezia, Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, con i sindaci Giuseppe Sala, Gianpietro Ghedina e i governatori Attilio Fontana e Luca Zaia. Clima rilassato come dimostra la foto ricordo finale scattata coi quattro affacciati sul Canal Grande. «Abbiamo poco tempo - osserva Sala - perché l'11 gennaio dobbiamo consegnare il dossier, ma già l'8 ottobre la nostra candidatura sarà inserita nella short list». E ancora, con Fontana: «Siamo determinati a vincere». Anche perché - aggiunge il numero 1 del Pirellone - il nostro dossier è molto competitivo e mette insieme eccellenze uniche». È certo che la cerimonia di apertura dei Giochi avverrà a San Siro. La cerimonia di chiusura, invece, si terrà in Veneto, probabilmente all'Arena di Verona. L'unica costruzione nuova prevista è il Palazzetto dello sport a Milano, già in programma prima che fosse avanzata la candidatura. «Nessun problema sulla divisione delle discipline, saranno equamente suddivise», assicura Zaia.Serenità anche sul piano dei finanziamenti, per i quali il governo si è tirato indietro, ma resta la speranza che qualcosa cambi. «Conto ancora sull'aiuto del governo», dice Sala. I 370 milioni chiesti come garanzia dal Cio ci sono: «È un impegno politico che non ci impegna subito - spiega Fontana - quindi sono costi che possiamo spalmare negli otto anni che ci dividono dalle Olimpiadi». Il budget complessivo è di circa 1,6 miliardi di euro, per un ritorno economico che, fra Lombardia e Veneto, è ipotizzato intorno ai 5 miliardi.E da Buenos Aires il vice presidente del Cio Juan Antonio Samaranch jr ieri ha salutato la candidatura italiana con parole positive: «Milano-Cortina è un progetto robusto, attraente e interessante». La sfida è partita.