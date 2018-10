Olimpiadi, la linea low cost convince tutti

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Risorse equamente suddivise tra i due poli - Milano e Lombardia da una parte, Cortina e Veneto dall'altra - così come le gare. È scattato ieri, con l'incontro tecnico al Coni a Roma, l'iter progettuale sul dossier di candidatura italiana ai Giochi invernali del 2026. «C'è grande intesa» hanno dichiarato a fine vertice, durato circa un'ora e mezzo, i protagonisti del confronto. Da una parte il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dall'altra i sindaci Sala e Ghedina e i governatori Fontana e Zaia. Tutti riuniti per la prima volta attorno allo stesso tavolo dopo l'ufficialità arrivata dal Cio a Buenos Aires. «Siamo d'accordo sul 98% delle cose, mancano solo alcuni dettagli - ha detto Sala - per le discipline alpine Cortina sarà la sede principale, poi troveremo un equilibrio con la Lombardia. Il ghiaccio si svolgerà in particolare a Milano. Darei inoltre per scontato che la cerimonia di apertura si farà a San Siro. La cerimonia di chiusura? Vediamo, ci sarà tempo per discuterne».Tra le parti sembra esserci piena sintonia anche sulle risorse da mettere in campo: metà dalla Lombardia e Milano, metà da Cortina e il Veneto. «Poi vedremo cosa dirà il Governo» è il commento di Sala. E se per Malagò «i numeri spalmati su otto anni sono alla portata di bilanci e budget di regioni così importanti», sia Sala che Zaia e Fontana continuano a nutrire speranze su un futuro sostegno del Governo: «Io spero sempre che sia al nostro fianco, sono un inguaribile ottimista», ha detto il governatore del Veneto. Stesso leitmotiv per Sala e Fontana: «Saranno le Olimpiadi dell'Italia, il Governo deve sostenerle».(G.Pos.)