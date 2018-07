Olimpiadi invernali, slitta la scelta

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Coni dice sì alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2016, ma la decisione slitta al 10 settembre.Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato all'unanimità di inviare al Cio una candidatura italiana ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. La candidata sarà decisa nella prossima riunione del Consiglio Nazionale (proposte le date del 1° agosto oppure, come termine ultimo, il 10 settembre) dopo che una commissione di valutazione avrà esaminato nel dettaglio i tre studi di fattibilità, tenendo presente le linee del Governo. L'Italia è così la prima nazione a formalizzare ufficialmente la candidatura al Cio.La commissione sarà coordinata dal segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e sarà composta dai due vice presidenti, Franco Chimenti (vicario) e Alessandra Sensini, e da vari presidenti di sport invernali e rappresentanti degli atleti.«L'unione delle tre città sarebbe una vera candidatura, al 100% fieramente italiana e non è da un'opzione da escludere. Nel mio mondo dei sogni sarebbe una bella cosa». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del Consiglio nazionale. «Deve essere però di competenza della commissione, di cui non faccio parte per rimanere completamente laico, capire se si uniscono le tre regioni e le tre città».