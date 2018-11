Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Calgary è ufficialmente fuori dalla corsa per le Olimpiadi invernali del 2026. Il Consiglio comunale della città canadese ha deciso all'unanimità di ritirare la candidatura ai Giochi, un atto praticamente scontato dopo la vittoria del no al referendum di martedì scorso. Per le Olimpiadi del 2026 restano quindi in corsa solo l'Italia con Milano-Cortina e la Svezia con la capitale Stoccolma. La formalizzazione dopo che una decina di giorni fa a sorpresa un referendum indetto dalla municipalità di Calgary aveva visto prevalere il no con il 56%. A questo punto la corsa diventa definitivamente d ue: Milano-Cortina contro Stoccolma. Calgary aveva già ospitato le olimpiadi invernali nel 1988. Il sindaco Giuseppe Sala nei giorni scorsi aveva sottolineato che «le possibilità per Milano e Cortina sono buone». A fine novembre le due città saranno a Tokyo dove presenteranno la candidatura al Cio.