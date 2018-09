Olimpiadi, il fronte si spacca

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Milano capofila alle Olimpiadi invernali 2026, il fronte compatto dei consiglieri comunali si spacca. Ieri sono emerse le perplessità di 5 Stelle e Lega alla riunione dei capigruppo voluta dal sindaco Giuseppe Sala per confrontarsi sulla posizione rispetto alla candidatura a tre (di Milano, Torino e Cortina) proposta dal Coni a fine luglio. Da un lato la maggioranza ribadisce il ruolo fondamentale di Milano, dall'altra i dubbi di Lega e grillini. «Dire Milano capofila o nulla sarebbe un grave errore - ha spiegato il capogruppo, Alessandro Morelli - farebbe perdere una grande occasione all'Italia. Milano de facto è già capofila perché Torino ha già avuto le Olimpiadi e Cortina non è paragonabile a Milano». Il Movimento 5 stelle, spiega la capogruppo Patrizia Bedori, «è perplesso perché la triplice candidatura a livello logistico e ambientale non è sostenibile».Intanto, il sindaco Sala chiede a breve un nuovo incontro a Roma col Governo. (P.Pas.)