Olimpiadi, il Conte è salato

Giammarco ObertoUna stretta di mano attesa da 243 giorni. Tanto è passato tra l'insediamento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e il primo incontro con Beppe Sala, sempre evitato nonostante il premier sia venuto a Milano in altre occasioni istituzionali.Ieri il presidente del Consiglio è entrato a Palazzo Marino anche per chiudere la polemica su una scarsa attenzione riservata a Milano dal governo. Il sindaco lo ha accolto sul portone, a testa scoperta sotto la pioggia. Poi un lungo faccia a faccia nell'ufficio del primo cittadino. Sul piatto tanti gli argomenti da mettere a fuoco: le Olimpiadi, l'autonomia, il modello Milano da preservare e rilanciare. «Un incontro cordiale - lo ha definito Sala - la nostra città può fare tanto per il Paese e mi auguro che questo incontro sia l'inizio di una proficua collaborazione». E ha sottolineato: «Ci siamo confrontati su tanti temi ed in particolare sul contributo che la nostra città può dare al Paese e ciò che Milano si aspetta dal governo»Scambi di pacche sulle spalle che il premier ha ricambiato: «Milano ci rende orgogliosi di essere italiani perché qui si concentra i 10 per cento del pil italiano». Ma se da Palazzo Marino pensavano di portare a casa un aiuto finanziario concreto sul capitolo Olimpiadi, la risposta di Conte è stata una secchiata di acqua gelata: «I Giochi 2026 sono i benvenuti, è un progetto importante sia per il nostro sistema nazionale sia per Milano e Cortina». Il governo giallo-verde non è contrario, «anzi io stesso ho firmato la lettera per la candidatura italiana. «Ma - lo snodo cruciale - il governo non sosterrà gli oneri finanziari». Ovvero: bene, bravi, fate da soli. Le Olimpiadi sono state al centro anche dell'incontro tra il premier e il presidente della Camera di Commercio di Milano Carlo Sangalli: «Noi siamo pronti a fare la nostra parte - gli ha ricordato Sangalli - ma auspichiamo un intervento diretto del governo». Il 2026 insomma è ancora lontano. Intanto c'è ancora Stoccolma da battere.riproduzione riservata ®giammarco.oberto@leggo.it