Olimpiadi 2026: «Il Governo c'è»

«Il Governo per i Giochi c'è. Dobbiamo lavorare alla legge delega. In Consiglio dei ministri sarà rispettata la tempistica e poi ci sarà l'iter parlamentare per consentire al Comitato organizzatore di avere tutti gli strumenti necessari per gestire nel migliore dei modi un evento così importante, che vedrà il nostro Paese al centro del mondo». Parola del ministro dello Sport Giovanni Spadafora, ieri a Verona al vertice del Comitato organizzatore Olimpiadi invernali 2026. Si è discusso anche del nome dell'amministratore delegato che guiderà la futura Fondazione dei Giochi: «I tre manager candidati al ruolo di ad del Comitato sono italiani», ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala. Presenti anche il governatore lombardo Attilio Fontana, il collega veneto Luca Zaia e il presidente Coni Giovanni Malagò che ha parlato di «gioco di squadra».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

