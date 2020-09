«Olimpia, vogliamo una stagione super»

Fabrizio Ponciroli

Christos Stavrapoulos, general manager dell'Olimpia Milano, domenica inizia il campionato. Siete i favoriti d'obbligo?

«Siamo pronti per fare il nostro dovere in un campionato e non sarà facile. Comunque, se arrivi a Milano, sai che arrivi in una società che deve vincere. Sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare quest'anno».

Intanto è arrivata la Supercoppa

«Tutti felici, soprattutto per Messina. Ci teneva molto a vincere il suo primo trofeo con l'Olimpia. Ma ora, tutti insieme, lavoriamo per altri obiettivi».

Datome già integrato nel gruppo, vero?

«Non lo conoscevo personalmente. Si tratta di una persona squisita e un grande lavoratore. Ci dà la qualità che serve ad una grande squadra».

In Eurolega siete tra le migliori squadre al via, sulla carta, giusto?

«Bisogna andarci piano. Sicuramente siamo un groppo di valore ma poi c'è il campo».

Preoccupato per le tante trasferte? In alcuni Paesi, come Israele, ci sono possibilità di lunghi lockdown

«Siamo in continuo contatto con l'Eurolega per garantire la salute ai nostri giocatori e per far si che ogni trasferta sia in completa sicurezza. C'è un protocollo e lo seguiremo».

E a riguardo del pubblico al Forum?

«La nostra volontà è di avere più pubblico possibile, ma dobbiamo salvaguardare la salute degli atleti e dei nostri tifosi. Seguiremo le regole, qualsiasi esse saranno».

