Olimpia, vittoria al fotofinish: 73-72 Villeurbanne è ko

Pokerissimo Olimpia. Al termine di un match difficilissimo, Milano manda al tappeto il Villeurbanne (73-72) e conquista la quinta vittoria, su altrettante gare, in Eurolega. Decisiva una tripla di Hall nei secondi finale. All'Asvel non basta un Okobo stellare (25 punti). A poche ore dal match, brutta notizia per i biancorossi. Moraschini fermato, in via cautelare, dal Tribunale Nazionale Antidoping per positività alla sostanza dopante Clostebol Metabolita (già accaduto a Burns, nel 2019, poi assolto).

C'è anche di che rallegrarsi: Daniels, reduce da un lungo infortunio, è nei 12 scelti da Messina. Parte meglio l'Asvel con il gigante Fall (223 cm). Dopo 10', Milano è sotto 17-14. L'AX fatica a trovare fluidità in attacco. All'intervallo, comanda l'Asvel: 40-26. Alla ripresa, AX più determinata. Parziale di 14-4 per i padroni di casa che tornano a contatto. Hines firma il pari a quota 46-46. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Ricci porta avanti la squadra di Messina ma Okobo ricaccia indietro l'AX. Finale in volata. Shields protagonista assoluto ma Okobo non molla. Per fortuna è di Hall la tripla che vale la vittoria biancorossa. Milano torna in campo domani sera sul campo della Fortitudo Bologna.

